Il governatore del Veneto, Zaia, ha parlato in merito all’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole riportate da “Trivenetogoal.it”: “Questa settimana è quella cruciale perché il tema dell’isolamento e restrizioni sta pagando. Il picco programmato è il 15 aprile ma già da questa settimana capiremo come andrà, ma abbiamo 5 giorni di ritardo rispetto al modello matematico. Oggi abbiamo fatto più riunioni per le case di riposo e adesso stiamo continuando a testare gli ospiti, la preoccupazione per loro è tanta e alta perché le persone anziane pluripatolologiche sono le candidate ideale per questo virus. Appello ai supermercati e farmacie: comprate e mettete in vendita le mascherine”.