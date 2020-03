Nella giornata di ieri, domenica 29 marzo, le forze di polizia impegnate nelle verifiche sul rispetto delle norme di contenimento del contagio del Covid-19 hanno controllato 159.962 persone e 58.481 tra esercizi commerciali e attività. Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state 6.623, pari al 34% in più rispetto alle 4.942 di sabato. Le persone denunciate per false attestazioni nella autodichiarazione sono state 58 mentre quelle denunciate per violazione della quarantena sono state 29. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 83, i provvedimenti di chiusura delle attività 18. Dall’11 al 29 marzo sono stati controllati complessivamente 3.226.841 persone e 1.478.350 esercizi commerciali.