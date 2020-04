Intervenuto in conferenza stampa da Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, ha parlato del prolungamento delle misure restrittive fino al prossimo 13 aprile. Tra le restrizioni c’è una novità anche per quanto riguarda il mondo dello sport: «L’unica novità che abbiamo inserito rispetto alle precedenti restrizioni è sulle sedute di allenamento degli atleti, onde evitare che alcune società sportive possano pretendere l’esecuzione di una prestazione nella forma di allenamento. Ovviamente l’allenamento potrà avvenire in forma individuale». Le restrizioni, come annunciato precedentemente, sono valide fino al prossimo 13 aprile.