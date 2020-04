L’edizione odierna de “Il Fatto Quotidiano” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio: «Se ci sarà un consolidamento dei dati positivi cominceremo a valutare un allenamento graduale. Non abbiamo affatto istituito l’ora del passeggio per genitori e bambini. Per adesso non cambia nulla. Mai avrei immaginato di vedere aggiornata continuamente la lista dei decessi. E’ uno degli aspetti più dolorosi da quand’è iniziata questa guerra. Abbiamo tentato di seguire un metodo chiaro e criteri certi, con responsabilità. E risponderemo delle decisioni assunte. A noi che abbiamo una responsabilità politica verrà chiesto di giustificare il nostro operato. Innanzitutto, se avevamo compreso la gravità di quanto stava accadendo. È la domanda cui saranno chiamati a rispondere tutti i leader europei. Me compreso».