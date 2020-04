Era ben voluto da tutti il tassista di Famagosta. morto ieri a causa del Coronavirus. Dal 2007 prestava servizio con il radiotaxi 6969, Giuseppe Allegri, con un passato da vigile urbano, si è spento all’età di 63 anni. «Era una persona straordinaria – il commosso ricordo del direttore della centrale radio Vincenzo “Gege” Mazza – e tutti i colleghi lo stimavano per la sua professionalità e la sua riservatezza: tutto il 6969 si stringe attorno alla famiglia». Ieri almeno in venti hanno chiamato per avere informazioni sulla morte di Allegri: «Ogni volta che passava in ufficio – continua Mazza – mi cercava subito e veniva a salutarmi. Una volta, un cliente di Rozzano se ne andò senza pagare. Gli dissi “Peppe, facciamo denuncia? Vedrai che lo prendono». E lui rispose «Ma no dai, per 35 euro, lascia perdere».