Il Gruppo Barilla, in merito all’emergenza Coronavirus in Italia, ha deciso di donare oltre 2 milioni di euro all’ospedale Maggiore di Parma. L’azienda alimentare fa sapere inoltre che la somma andrà anche a favore della Protezione Civile e della Croce Rossa di Parma. Luca Barilla, vicepresidente del Gruppo, ha affermato: «Italia che resiste siamo tutti noi: sono le persone che operano anche nella filiera alimentare, sono tutti I lavoratori che con senso di responsabilità ci permettono di continuare a portare i nostri prodotti nelle case degli Italiani. E sono, soprattutto, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori a cui siamo immensamente grati per il lavoro straordinario che stanno facendo per fronteggiare l’emergenza». «È un momento delicato in cui è importante restare uniti e aiutarci l’un l’altro. Con questa donazione, tutte le Persone Barilla vogliono esprimere la loro vicinanza ai medici e agli infermieri dando un contributo concreto a tutti coloro che lavorano giorno e notte per garantire assistenza sanitaria a quanti necessitano di cure». La donazione più importante riguarda l’Ospedale Maggiore di Parma e permetterà un radicale miglioramento delle attrezzature e della funzionalità del reparto di terapia intensiva. Del secondo intervento beneficeranno nello specifico la Protezione civile e la Croce rossa di Parma e riguarda una serie di attrezzature mediche e logistiche, oltre all’ulteriore donazione per l’acquisto di ventilatori polmonari destinati alle strutture mediche regionali dell’Emilia Romagna. Il Gruppo Barilla, infine, si sta adoperando anche per donare prodotti alimentari alle associazioni che sono in prima linea per fronteggiare l’emergenza. Questo quanto riportato dalla “Gazzetta di Parma”.