Test positivo al Covid-19 per due medici dell’ospedale Gravina di Caltagirone. Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari. Tutti i reparti dell’ospedale sono attivi e in piena funzione. Uno dei due medici è ricoverato nello stesso nosocomio, l’altro è in isolamento domiciliare. Le loro condizioni di salute, allo stato attuale, non destano preoccupazione.