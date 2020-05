Nuove positività al Covid-19 anche in Ecuador. Secondo quanto riporta una nota diramata dal club, cinque tesserati dell’Emelec hanno contratto il virus. La formazione di Guayaquil, aveva ripreso gli allenamenti nella giornata di giovedì, la prima dopo il lockdown imposto dal Governo. Per i positivi, le cui identità non sono state rivelate per privacy, sono scattate le misure di sicurezza e stanno effettuando già la quarantena.