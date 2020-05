Ecco qui di seguito il lungo post su Facebook del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, con il quale commenta la decisione di alcuni Paesi di chiudere le proprie frontiere all’Italia, tra cui, ultima in ordine temporale, la Grecia: “Non mi sembra il momento di fare polemiche, ma una cosa voglio dirla chiaramente: esigiamo rispetto. Bisogna misurare sempre le parole e le azioni. Se qualcuno pensa di trattarci come un lazzaretto allora sappia che non resteremo immobili. La pazienza ha un limite. L’Italia è bella, unica, ha delle meraviglie pazzesche, delle spiagge fantastiche. E molto probabilmente non ha rivali”, ha detto. Nei prossimi giorni Di Maio avrà degli incontri con colleghi di altri Paese nei quali, ha concluso, “spiegherò ai miei colleghi che l’Italia dal 15 giugno è pronta a ricevere turisti stranieri e che agiremo con la massima trasparenza. La situazione interna, tutti i dati sui contagi, saranno sempre pubblici. Spiegherò loro che non accettiamo black list e che noi non abbiamo nulla da nascondere, anzi. Abbiamo sempre agito con responsabilità e trasparenza e continueremo a farlo. Ma proprio per questo, appunto, ci aspettiamo rispetto”.