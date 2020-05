L’ex centrocampista del Manchester City Yaya Touré è pronto a ripartire dal Brasile, stavolta per davvero. Il centrocampista ivoriano, senza squadra dal primo gennaio, sembrava vicino al Botafogo ma potrebbe firmare con il Vasco da Gama. Il candidato presidente del club, Luiz Roberto Leven Siano, ha praticamente annunciato il suo arrivo nel caso dovesse vincere le elezioni in un video su Instagram, in cui l’ex di Barcellona e Manchester City ha risposto all’invito: “Grazie Leven Siano, non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi”.