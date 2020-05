Mario Santoro, direttore generale della Lucchese, è intervenuto a “TuttoC.com” commentando la scelta della Serie D di chiedere in FIGC la promozione dei rossoneri, primi nel Girone A del massimo campionato dilettantistico.

La Serie D ha deciso che verrete promossi in C. Manca solo l’ok della FIGC.

«Aspettiamo la ratifica ufficiale. Poi è ovvio che siamo molto felici e contenti. Il lavoro che abbiamo fatto è stato ripagato. Siamo contenti soprattutto per i tifosi. Questa piazza merita almeno la Serie C. Dopo la ratifica vedremo se con un po’ di fantasia riusciremo a condividere i festeggiamenti con i tifosi».

Vi aspettavate di farcela in un anno?

«Onestamente pensavo ci volesse di più. Però avevamo componenti molto forti come l’organizzazione societaria, la presenza di gente di calcio, il lavoro del diesse. E ci metto dentro tutto lo staff, magazziniere compreso».

E adesso?

«Ora bisognerà capire cosa faranno gli altri campionati, se e quando ripartiranno. Bisognerà tornare a giocare ma solo nel pieno rispetto delle procedure. Quindi nutro qualche dubbio che la Serie C riesca a ripartire a breve».