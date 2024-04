Eccellenza siciliana: la Nissa vola in Serie D, Supergiovane Castelbuono sconfitta 1 a 0. Risultati e classifica del Girone A

Giornata storica per la Nissa. I biancoscudati hanno vinto per 1 a 0 contro la Supergiovane Castelbuono e vola in Serie D. La squadra di Caltanissetta, trascinata dal gol di Agudiak, vince il Girone A con due giornate d’anticipo. Di seguito i risultati finali della 28esima giornata e la classifica aggiornata:

Mazara 46-Aspra 2-1

Nissa-Supergiovane Castelbuono 1-0

Don Carlo Misilmeri-Mazara 4-0

Geraci-Oratorio S.Ciro e S.Giorgio 1-0

Pro Favara-Casteldaccia 4-0

Castellamare-Fulgatore 4-3

A.C. Palermo-Folgore Castel Vetrano 3-3