Giornata storica per l’Enna. Grazie all’1 a 0 ottenuto contro la Rocca Acquedolcese, la formazione ennese ritorna matematicamente in Serie D dopo ben 34 anni. Decisivo il gol di Randis per vincere il Girone B di Eccellenza. Fa festa anche la Nissa che, superando la Supergiovane Castelbuono per 1 a 0, si laurea campione del Girone A e raggiunge lo stesso traguardo dell’Enna.

Continue Reading