L’edizione odierna del “Corriere del Veneto” riporta le dichiarazioni di Rachid Arma, ex attaccante del Vicenza che nelle ultime settimane è stato accostato al Palermo: «Continuare il rapporto sarebbe stato un sogno, in questo momento invidio chi d’ora in poi farà tanti anni a Vicenza perché è una bellissima piazza e un’ottima città. Dispiace aver chiuso ma conosco le dinamiche del calcio, una società fa tante valutazioni e quindi si va avanti. L’importante è aver raggiunto un grande obiettivo, qualcosa che resterà dentro, anche ai miei figli e a mia moglie, per tutta la vita».