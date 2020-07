Una nuova proposta di acquisizione del Foggia. Secondo quanto riportato da “Ilfoggia.com” l’offerta è stata avanzata via Pec e supportata da una fidejussione bancaria della Unipol Banca nell’interesse della ESSEDICI SRl con sede in Milano per un importo di 700 mila euro a favore della SSD Calcio Foggia 1920. A confermarlo è l’avvocato Giovanni Palma: «E’ stata consegnata nelle mani del Sindaco una fidejussione bancaria dell’importo di 700.000 euro per l’acquisto del Foggia come mi era stato richiesto dallo stesso primo cittadino. Più volte e lui in persona mi ha chiesto di formalizzare la proposta con una adeguata garanzia economica».