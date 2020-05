La Dynamo Dresda, squadra di Zweite Bundesliga balzata agli onori della cronaca a causa di tre casi di Coronavirus riscontrati tra i propri giocatori durante il primo ciclo di tamponi effettuato nelle scorse settimane, ha annunciato che nella squadra è stato riscontrato un nuovo contagiato. Il giocatore, insieme a coloro che sono entrati in contatto con lui negli scorsi giorni, dovrà restare in isolamento per 14 giorni. Tutti gli altri giocatori, compresi coloro che erano risultati positivi nel corso dei primi test, sono negativi al virus.