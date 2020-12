«Sto bene fisicamente, lavoro tutti i giorni per fare queste prestazioni. A volte ho un po’ di pause mentali poi mi riprendo. Ho avuto un periodo di calo. Spero di continuare così. Io sono un giocatore che corre per novanta minuti buttando l’anima in mezzo al campo. Devo ringraziare il mister e i miei amici per essere riuscito ad uscire da quel brutto periodo.

Spero di fare qualche goal, prendo solo traverse e pali. Mi auguro di fare i goal più importanti. Auteri ha fiducia in me e io cerco di ripagarlo. A volte il campo brutto a volte gioco sottotono, devo migliorare e lavoro ogni giorno per farlo. Auguro a tutti i tifosi di Bari un buon Natale, spero trascorrano delle feste felici. Mi auguro anche di poter trovare la rete contro il Palermo». Queste le parole di Eugenio D’Ursi, attaccante del Bari, rilasciate ai microfoni di “Radio Bari” al termine del match vinto contro l’Avellino.