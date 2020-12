Intervenuto ai microfoni di “RadioBari” al termine del vittorioso match contro l’Avellino, Gaetano Auteri, tecnico del Bari, si è espresso così:

«Io dico che non si devono vedere le statistiche, sono campionati che si determinano a fine marzo. Io non guardo la Ternana, noi siamo in crescita, sono in crescita tanti giocatori sul piano fisico e tattico. C’è tempo per recuperare, il nostro non è un percorso scadente. Dall’inizio abbiamo fatto un percorso in crescendo. Bari vuole tutto e subito, noi vogliamo accontentare la piazza ma c’è bisogno di tempo. Oggi abbiamo vinto con merito giocando da squadra. Abbiamo gestito perché tra tre giorni si gioca. Abbiamo fatto bene a parte un inizio in cui abbiamo perso palloni banali ma poi siamo cresciuti facendo goal su due break importanti. Sull’azione del secondo goal c’era anche Celiento. Complessivamente abbiamo messo alle corde un avversario venuto per giocarsela e che fuori casa aveva preso fin qui pochi goal.





Ciofani non so chi lo impiegherebbe come lo impiego io, sapevo avrebbe potuto far bene. Giorno dopo giorno migliora. Un allenatore conosce bene la rosa , oggi ho preferito di fare così. Quella di Palermo non è uno snodo importante, è un pezzettino di un puzzle. Ma non è uno snodo cruciale, in un puzzle se manca un pezzettino non viene fuori nulla. Non è questo il momento delle partite decisive, la Ternana riposa e sarà così anche al ritorno. Non dobbiamo lasciarci condizionare da queste cose. Dobbiamo pensare a noi stessi e vincere le partite. Tempo per vincere la contesa non ci manca».