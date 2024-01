Due sacrifici prima di comprare: Napoli, la strategia è chiara | Scattato il via libera

Prima di procedere con altri acquisti, il Napoli è pronto al sacrificio di due calciatori: la strategia degli azzurri.

Un Napoli veramente scatenato quello sul mercato. De Laurentiis infatti, per sopperire alle assenze della Coppa d’Africa – Anguissa e Osimhen – e per dare nuova linfa alla squadra, aveva già fatto sapere di volere intervenire con forza durante la finestra invernale. E le promesse stanno fino a questo momento rispettando le attese.

Con Traoré ormai in arrivo dal Sassuolo – affare chiuso per una cifra che si aggira sui 25 milioni – e Ngonge dal Verona (18 milioni più 2 di bonus come confermato in giornata da Fabrizio Romano), l’ultimo approdo in quel di Napoli è stato Mazzocchi, trattativa in dirittura d’arrivo.

Prima di buttarsi a capofitto sugli altri obiettivi però, il Napoli sarebbe disposto a dare in prestito o a cedere due calciatori, per sfoltire una rosa adesso forse troppo lunga e per provare a incassare del denaro da portare riutilizzare per altre trattative. Ecco i piani della società per la prossima settimana, decisiva, prima della chiusura del mercato.

Napoli, Ostigard e Zanoli out per continuare il mercato

Si studiano anche le mosse in uscita in casa Napoli. Secondo quanto si apprende, gli azzurri potrebbero privarsi di due pedine per continuare a lavorare ad altri acquisti. Si tratta di Ostigard, calciatore che avrebbe attirato le attenzioni del Genoa, che potrebbe portare una cifra che si aggira sui 7-8 milioni. Il trasferimento potrebbe arrivare anche in prestito, con diritto di riscatto in estate.

E ancora un altro prestito, stavolta di Zanoli, sul quale sarebbe piombato invece la Salernitana. Il Napoli potrebbe dunque sacrificare i due centrocampisti per lanciarsi sugli altri obiettivi di mercato. Andiamo a vedere i nomi sul taccuino di De Laurentiis.

Mercato Napoli, gli altri obiettivi: da Barak a Mangala

Il Napoli, sicuramente la big più attiva sul mercato, non ha intenzione di fermarsi. Qualora dovesse arrivare a piazzare un paio di esuberi infatti, la società del presidente De Laurentiis è già pronta a mettere a segno una serie di colpi. Partendo da Barak, ormai in rotta con la Fiorentina, per il quale il Napoli sta trattando direttamente da Riad dove le due squadre si trovano per la Supercoppa Italiana.

C’è anche grande interesse in casa azzurra per Mangala del Nottingham Forest. Il centrocampista classe 1999 piace anche alla Juventus, e ancora Perez dell’Udinese. Per l’argentino i colloqui tra Pozzo e De Laurentiis non sono ancora iniziati, ma sarebbe un innesto molto gradito a Mazzarri. Ultimo Popovic, anche lui vicinissimo ai bianconeri, che il Napoli vorrebbe assicurarsi per poi girarlo in prestito al Frosinone.