Questo è il momento di Lorenzo Lucca e non ci sono dubbi. L’attaccante classe 2000, alla sua prima stagione tra i professionisti, ha raggiunto quota 10 reti, trovando anche il gol in trasferta, cosa che non aveva ancora fatto con la maglia del Palermo indosso. Nessuno sa dove potrà arrivare l’ex Torino, ma le premesse per una carriera ad alti livelli sembrano esserci tutte.

L’inizio di questo campionato non è stato semplice per Lucca, perché spesso superato da Saraniti che partiva titolare. Il 2021, però, ha invertito i ruoli. Adesso il titolare è lui, con il palermitano che parte dalla panchina e pronto a subentrare, cosa accaduta ieri nel match di Torre del Greco contro la Turris. Questo perché il millennial sta trovando continuità, come dimostrano le ultime due doppiette siglate consecutivamente.





I tifosi rosanero, in particolar modo per la stazza fisica, rivedono in Lucca il Campione del Mondo ed ex Palermo Luca Toni. L’attuale capocannoniere dei siciliani può, comunque, pregiarsi di un piccolo record che negli ultimi vent’anni hanno raggiunto proprio Toni e Nestorovski. Entrambi, infatti, sono gli unici ad aver siglato due doppiette consecutive, ma adesso insieme a loro c’è proprio il classe 2000 che, nella giornata di ieri, li ha eguagliati.

Toni siglò queste due doppiette nella stagione 2003/2004, quella che si concluse con il ritorno nella massima serie per il Palermo. Le “vittime” furono, alla 39^ giornata, il Verona sconfitto a domicilio per 2-1 e, alla 40^, il Genoa finito KO per 3-1 al “Barbera”. In quel campionato Toni raggiunse, addirittura, quota sette come doppiette e ci aggiunse anche una tripletta.

Anche per Nestorovski questo record è stato raggiunto in Serie B, precisamente nella stagione 2017/2018, quando indossava la fascia da capitano. Le “vittime” furono prima il Carpi, alle 12^ giornata, che finì al tappeto per 1-3, e la Virtus Entella che, alla 13^ giornata, fece visita ai rosanero e tornò a casa con un 2-0.

Lucca, quindi, con le doppiette a Bisceglie e Turris, ha raggiunto i due attaccanti che sono tra i più prolifici della storia rosanero. Per l’attuale centravanti rosanero domenica ci sarà l’occasione di migliorare questo piccolo primato, perché al “Barbera” arriverà il Catanzaro e con l’ennesima doppietta potrebbe essere il primo a quota tre consecutive.