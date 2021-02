Cambia ancora una volta il calendario del Palermo. I rosanero avevano programmato per domenica 28 la trasferta in casa della Viterbese, ma questo, comunica la Lega Pro, è stato anticipato a sabato 27 con orario di inizio fissato sempre le 12.30.

Questo permetterà alla squadra di Boscaglia di avere un giorno in più per preparare il derby contro il Catania, in programma mercoledì 3 marzo alle ore 20.30