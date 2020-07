Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, figurano anche Daniele De Rossi e Andrea Pirlo tra i profili valutati dal direttore sportivo della Ternana Luca Leone per la panchina del prossimo anno. Ma mentre per Pirlo si attende solo l’ufficialità del suo ingaggio con la Juventus Under 23, c’è da tenere in considerazione che l’ex Roma è stato accostato anche alla Fiorentina. Ad oggi, in pole position per la panchina rossoverde resta Cristiano Lucarelli. Altri nomi che piacciono sono quelli di Luciano Zauri, ex calciatore di Atalanta e Lazio, Paolo Zanetti e quello di Fabio Pecchia.