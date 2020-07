In dirittura di arrivo l’intervento dei vigili del fuoco nel sottopasso di viale Regione Siciliana all’altezza di via Leonardo da Vinci dopo la tragedia legata al nubifragio che ha colpito il capoluogo siciliano. Vigili del fuoco al lavoro anche nel tratto all’altezza del ponte di viale Lazio, in campo anche l’Esercito con il Quarto Reggimento genio guastatori di Palermo. Ecco qui di seguito le immagini di “Caltanissetta Live”. Qui per il video (CLICCA QUI).