Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Vibonese, Luigi Condò, direttore sportivo dei rossobli, si è espresso così:

«E’ stata una sosta lunga. Non giocare per due settimane non è proprio l’ideale. E’ stato un periodo difficile per noi, lo è ancora, però stiamo provando ad uscirne nel miglior modo possibile. Uno stop di quindici giorni rimette tutto in discussione però conosco la mia squadra, fatta di uomini e professionisti, in cui tutti sono titolari.





Grande fiducia in loro e nel professore Giovanni Saffioti, il quale, venendo meno praticamente tutto l’intero staff tecnico, si è sobbarcato sulle spalle il gruppo in questi giorni di preparazione e domani sarà in panchina a guidare la squadra sotto le direttive di mister Angelo Galfano.

Sono convinto che domani faremo una grande partita anche per fare un bel regalo al nostro presidente Pippo Caffo e a tutti gli altri che hanno contratto questo maledetto virus».