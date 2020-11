Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Bari, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, si è espresso così:

«Quella di domani è una partita importante ma non determinante per la vittoria del campionato. Il Bari è una squadra forte, la squadra da battere. Tecnicamente è la squadra più attrezzata per vincere il campionato. La società è ambiziosa, ho lavorato con De Laurentis a Napoli, so come ragionano e lavorano.





Sarà più importante l’approccio alla partita che il risultato finale. E’ il match clou, forse anche più del risultato. Se vinciamo a Bari e poi perdiamo la successiva con il Teramo non abbiamo concluso nulla. Sono curiosi di vedere come gestirà la partita la mia squadra in un match clou.

Falletti recuperato? Si, ha accusato un dolore durante la gara ma eravamo già ottimisti. Si è fermato al momento giusto, prima che le sue condizioni potessero peggiorare. E’ a disposizione e faremo le nostre valutazioni. Se era una finale playoff era diverso, ma davanti a noi abbiamo una partita delle 26 che mancano. Metteremo in campo la squadra migliore. Sicuramente non cambieremo la nostra identità. Andremo a Bari per giocare da Ternana».