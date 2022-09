Intervenuto in conferenza stampa il ds della Ternana Luca Leone fa un primo bilancio del mercato parlando in merito a Bettella che ha rifiutato i rossoverdi per andare al Palermo.

Ecco le sue parole:

«Non so quali siano stati i rifiuti, io non ho avuto nessun rifiuto. Semper non è mai stato sul mercato. Per Benali si è trattato di un problema personale. Bettella voleva giocare titolare e qui non potevamo garantirglielo. Il portiere è un argomento che sta a cuore a tanti, ma ho grande fiducia in Iannarilli e non vedo motivi per cercare un altro portiere perchè lui è tranquillamente tra i primi dieci portieri in serie B. Ha lavorato duro, in silenzio e non si è mai lamentato. Queste cose vanno premiate. La forza di questo gruppo è lavorare senza presunzione, rialzarsi dopo le difficoltà, la forza è in quei ragazzi di cui non si parla mai. Questa squadra ha valori di cui sono orgoglioso, un gruppo che durerà a lungo e io voglio morire con loro. Nel calcio non si vince solo con i nomi, ma con le squadre e io ho grandi uomini. Per me essere alla Ternana è come essere all’Inter, alla Juve o al Milan».