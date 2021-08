Intervenuto ai microfoni di “MondoRossoblu” il ds del Taranto Francesco Montervino, si è soffermato sul mercato dei rossoblù.

Ecco un estratto:

«Mercato? Diciamo che nel gruppo dei calciatori in prova ci sarà di certo qualcuno che resterà, tutto ciò è devoluto alle scelte che il mister farà in queste settimane di ritiro. Il nostro mercato non è chiuso, sappiamo tutti quali ruoli vanno coperti (un centrale difensivo, uno di centrocampo e uno o due attaccanti esterni, ndr) e proveremo a chiudere qualche nome importante. Dobbiamo presentare una rosa da 24 giocatori più uno e non possiamo sbagliare.

Abbiamo preso Saraniti, credo che a questo punto possiamo dire che gli altri nomi che si fanno in giro diventano superflui. Inoltre abbiamo anche Italeng in quel ruolo. Sono usciti tanti nomi in questo periodo, come è giusto che sia, ma tra questi qualcuno siamo riusciti a tenerlo al riparo dalle indiscrezioni di mercato.