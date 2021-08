Sono 3.190 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 5.321). Sale così ad almeno 4.358.533 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 23 (ieri sono stati 5), per un totale di 128.088 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.137.428 e 1.498 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.250). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 93.017, pari a 1.667 in più rispetto a ieri (+4.065 il giorno prima).

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come ogni lunedì, la curva tocca il «punto minimo» della sua altalena per effetto di un minor numero di tamponi (sono quelli processati di domenica). Il trend è ancora in salita ma lieve e lo si vede dal confronto con lo scorso lunedì (26 luglio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +3.117 casi con un tasso di positività del 3,5%: oggi, infatti, ci sono un numero di nuove infezioni di poco superiore a quelle del 26 luglio.