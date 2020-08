Intervenuto ai microfoni del “Corriere del Veneto”, Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova, ha commentato il mercato dei patavini. Ecco le sue parole:

«La campagna acquisti è molto condizionata dalle liste a 22 giocatori. Si bloccano molti affari e la vita ci è resa più difficile. Cambiare la norma? In giro tutti si lamentano, ma quando poi si tratta di cercare di cambiare qualcosa non mi sembra che nessuno si muova in modo deciso. Staremo a vedere quello che accadrà nei prossimi giorni, anche se non sono molto ottimista su questo. I gironi ancora uguali? Non mi sembra che sia ancora alcuna ufficialità, per ora non commento. In qualsiasi caso sappiamo che ci saranno sempre 4-5 squadre che competeranno per il primo posto e per il vertice, per cui la sostanza rimane simile».