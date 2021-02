Intervenuto ai microfoni di “TuttoC”, Mariano Fernandez, direttore sportivo della Virtus Francavilla, ha commentato il mercato appena concluso:

«Non avevamo molto da fare, perché la squadra sta bene. Poi è emersa l’opportunità del trasferimento di Perez, che per noi era un giocatore importante, ma parliamo di un’offerta economica di un certo peso. E poi, vista la proposta dell’Arezzo, c’era anche la volontà sua di spostarsi, quindi abbiamo fatto una cessione di rilievo e abbiamo completato il reparto offensivo con tre giocatori di qualità.





Che mercato è stato? È stato tosto e sicuramente particolare, come tutta l’annata. Poi io personalmente non penso che gennaio sia un mercato importante: a parte necessità legate alle condizioni della squadra, se ti muovi tanto significa che hai sbagliato qualcosa a inizio stagione. Noi dovevamo puntellare. In generale, devo dire che ho visto un mercato bloccato anche per le regole sulle liste.

Playoff come possibile obiettivo?Abbiamo una delle squadre più giovani di categoria, anche se abbiamo ragazzi di qualità e personalità. È chiaro che l’obiettivo resta quello di raggiungere la salvezza il prima possibile. Poi io dico sempre ai miei ragazzi una cosa chiara: non mettiamoci limiti. Puntiamo sempre a dare il massimo, partita dopo partita. E dimentichiamo quello che abbiamo fatto in quella precedente: è sempre la prossima che conta».