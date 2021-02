Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Juve Stabia, Denis Tonucci, difensore del Catania, ha commentato così il pareggio della sua squadra. Ecco le sue parole:

«Sono contento della mia prestazione, ora siamo veramente squadra, un organico molto importante e dobbiamo tutti metterci a disposizione del mister e della società, cercando di dare il massimo quando veniamo chiamati in causa. Il gol della Juve Stabia è arrivato in maniera rocambolesca.





Abbiamo giocato i primi 35 minuti nella loro metà campo, eravamo sempre forti nelle preventive, macinando gioco ed impostando la nostra filosofia. Non siamo stati fortunati e bravi a finalizzare queste situazioni ed abbiamo preso un gol inaspettato.

Nella ripresa il Catania ha sviluppato le proprie capacità di offendere ed è pervenuto al pareggio. Fino alla fine si è cercato di vincere la partita ma è mancato quel pizzico di fortuna in più per portare a casa il risultato pieno. Usciamo a testa alta, consapevoli di avere dato continuità al nostro campionato portando punti in classifica».