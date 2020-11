Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com”, Ivano Pastore, ds Casertana, ha parlato della possibilità di interrompere, anche in via momentanea, il campionato di serie C:

“« »In questo momento bisognerebbe essere più razionali possibili. Le società fanno tanti sacrifici, sopratutto economici, senza avere un rientro. Protocolli da seguire, tamponi da effettuare.





Si affrontano viaggi, si pagano ritiri senza sapere se poi una gara in trasferta si svolgerà o meno. Fermarsi un attimo e riflettere non ha mai danneggiato nessuno. Penso che si possa fare anche questa volta, anche perché tempo per portare a termine il campionato ce ne sarebbe”.