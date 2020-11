Intervenuto ai microfoni di “TuttoBari.com”, Gaetano De Rosa, ex giocatore del Bari, ha parlato della situazione attuale dei galletti:

«Sul piano delle ambizioni della piazza, la gestione De Laurentiis garantisce stabilità, ed ha ampiamente dimostrato organizzazione e competenza tali da poter pensare con fiducia al futuro. Al momento, il Bari ha fatto molto bene, in quest’annata.





Si tratta di una squadra che può fronteggiare le insidie di questo campionato. Si è dimostrata perfettamente in grado di fare una stagione importante, per un obiettivo, la promozione in B, che possa riavvicinare i galletti al calcio che conta. Sarà una bella sfida, con la Ternana, ma al di là del risultato, bisognerà mantenere il giusto equilibrio. Bisogna essere oggettivi, e saper aspettare. I programmi sono seri, ed i risultati arriveranno».