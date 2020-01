Intervenuto ai microfoni di “Tuttoc.com” direttore sportivo della Casertana Salvatore Violante, si è espresso in merito alla possibilità di prendere Neglia. Giocatore che però, secondo i media di Bari potrebbe ancora andare al Palermo (CLICCA QUI per leggere). Ecco di seguito le parole: «Per quanto riguarda Neglia, in uno scambio amichevole col direttore sportivo del Bari, è venuto fuori questo nome, se poteva interessarci, ma non è stato mai approfondito. La Casertana non lo ha cercato. Un nome venuto fuori in una cordiale chiacchierata tra colleghi come se ne fanno tante. Idem per Provenzano, parlandone col collega dell’Imolese, perché per esigenze loro tattiche, per un cambio di modulo, potrebbe essere in uscita, è venuto fuori il nome. Ma non si è approfondito. Non sono concrete trattative, solo chiacchiere tra colleghi, niente di più».