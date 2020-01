Dramma nel mondo del calcio italiano. Mirko Pellizzer, calciatore in forza alla Telemar San Paolo Ariston, si è sentito male durante l’allenamento, il giovane è stato immediatamente traportato in ospedale di Vicenza, il San Bortolo e le sue condizioni sarebbero gravissime. Il ragazzo si è improvvisamente accasciato a terra lamentando un fortissimo mal di testa e poco dopo ha perso i sensi. Il giocatore è stato subito soccorso dai suoicompagni e successivamente trasportato in ospedale. Nel frattempo la partita di domani, fra Telemar e Junior Monticello è stata riviata, gli avversari hanno dimostrato tutta la vicinanza dopo l’episodio che ha sconvolto veramente tutti.