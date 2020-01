Brutto gesto nei confronti di Zaniolo.

Alla vigilia del derby tra Roma e Lazio, giovane centrocampista giallorosso, costretto ad un lungo stop dopo la rottura del crociato subita nella sfida contro la Juve, è stato vittima di offese gratuite. Uno striscione affisso a Trigoria recita cosi: “Zaniolo come Rocca…Zoppo de Roma”. Questo lo striscione di cattivo gusto esposto nella notte fuori da Trigoria accompagnato dall’immagine di una carrozzina. In alto foto dello striscione in questione.