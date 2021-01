Lutto nel calcio in Portogallo: è morto Alex Sandro dos Santos Apolinário, calciatore di 24 anni dell’Alverca che quattro giorni fa era stato colpito da un infarto mentre era in campo. Il club portoghese ha comunicato che il decesso del giocatore è stato sancito questa mattina all’ospedale di Vila Franca de Xira, dove era ricoverato da domenica. La società lusitana ha annullato tutte le attività che aveva programmato.

Il calciatore brasiliano classe 1996 è crollato a terra in campo domenica scorsa, durante una partita contro l’União de Almeirim a causa di un arresto cardiorespiratorio, dopo quasi mezz’ora dall’inizio del match. La caduta di Alex Apolinário ha provocato una reazione immediata da parte dei calciatori in campo e del personale medico presente, che lo ha curato con un defibrillatore e successivamente ha seguito le operazioni di trasferimento all’ospedale di Vila Franca de Xira, a circa 30 chilometri da Lisbona.





Nella giornata di lunedì il club aveva emesso un comunicato in cui si parlava di “condizioni gravi, stabili e in coma indotto”. Il centrocampista brasiliano è arrivato al calcio portoghese nella stagione 2018/2019, dopo aver giocato in patria per squadra come il Cruzeiro e l’Atlético Paranaense. Una giornata davvero brutta per il calcio lusitano e per quello brasiliano.

Il comunicato dell’Alverca

Questa la nota pubblicata dal club portoghese sulla scomparsa di Alex Sandro dos Santos Apolinário: “Comunicato: FC Alverca Futebol SAD e FC Alverca. Con profondo rammarico comunichiamo, secondo le informazioni fornite dal personale medico dell’ospedale di Vila Franca de Xira, la morte cerebrale del nostro atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, questa mattina. FC Alverca Futebol SAD fornirà tutto il supporto necessario alla sua famiglia. In questo momento di lutto tutte le attività dell’FC Alverca vengono annullate”.