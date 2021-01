Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Umberto Calcagno, presidente AIC, si è espresso così:

«Questo percorso si affianca ai progetti giovanili che abbiamo già con la Lega Pro, per fare ragionare i ragazzi sul loro futuro. Questo affiancamento è per far capire sia a chi spera di diventare calciatore ma anche a chi lo è diventato in che maniera incide essere calciatore nei rapporti personali e nella vita quotidiana.





Oggi non si può immaginare di non accompagnare i ragazzi in questi percorsi e servono i formatori giusti perché è a 15/16 anni che si imposta un ragazzo. Con la Lega Pro ragionavamo da tempo su questo, sicuramente il contesto di oggi ha creato maggior incertezza, credo che il lavoro partendo dai ragazzi più giovani sia l’accompagnamento giusto, la Serie C di oggi è un campionato che sta creando una generazione di ragazzi con contesto economico differente rispetto al passato».