Il futuro del Foggia potrebbe cambiare drasticamente nelle prossime ore. Stando a quanto riferito da “Telefoggia”, ci sarebbe anche una banca tra i nuovi investitori del Calcio Foggia 1920.

L’assetto societario del club rossonero potrebbe a breve cambiare con l’ingresso di nuovi soci. Nella fattispecie si tratterebbe di un fondo intenzionato a rilevare le quote ma almeno inizialmente gli investitori affiancherebbero l’attuale dirigenza. Affinché la trattativa vada in porto però, occorre il via libera dell’altro socio, e cioè Maria Assunta Pintus.





In questo momento Felleca è a Milano per incontrare emissari del fondo di investimento. Se tutto andrà bene l’operazione potrebbe chiudersi entro la fine del mese. La condizione imposta proprio dal fondo è quella di chiudere la trattativa entro la fine di questa sessione di calciomercato. Il fondo vorrebbe rinforzare la Rosa per tentare subito la promozione in serie B.