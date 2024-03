Dramma in Argentina, malore in campo per Altamirano: Estudiantes-Boca Jrs sospesa e rinviata (VIDEO)

Dramma in Argentina, Javier Altamirano ha accusato un malore e la gara valida per l’11^ giornata de La Copa de La Liga Profesional tra Estudiantes e Boca Jrs.è stata sospesa e rinviata.

Al 27′ minuto del match il trequartista della formazione di casa ha avuto una crisi convulsiva ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Dopo oltre 10 minuti di sospensione momentanea la gara è stata rinviata. Le riprese televisive hanno mostrato brevemente il momento in cui si sono resi conto della gravità della situazione.

Ecco una clip apparsa sui social:

Drama en el fútbol

Javier Altamirano se convulsiona en pleno partido.

El médico dio detalles del estado de salud del jugador de 24 años

“Ahora se le harán estudios y se verá por qué sucedió eso”, continuó el DT, que aportó que en el traslado al Centro Médico sufrió otro episodio” pic.twitter.com/aK7ehHz7Uf — ALEJANDRA GARZA (@ALEGRA1988) March 18, 2024