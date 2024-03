Follia in Turchia: il Fenerbahce festeggia in campo, i tifosi del Trabzosnpor scatenano la rissa (VIDEO)

Rissa furibonda e tutti contro tutti dopo Trabzonspor-Fenerbahce.

Follia pura, non ci sono parole diverse per commentare quanto accaduto dopo il fischio finale del match vinto dagli ospiti. Questi ultimi stavano celebrando la vittoria in campo, quando hanno dovuto fare i conti con l’invasione di campo dei tifosi di casa. Si è scatenato il delirio, con una rissa generale che ha coinvolto anche i giocatori.

Tutto è iniziato con un’invasione di un solitario ultrà del Trabzonspor che ha provato ad aggredire gli avversari, dando il la alla follia. Gli ingressi non consentiti sul terreno di gioco si sono moltiplicati ed è successo di tutto. Gli steward e gli addetti ai lavori non sono riusciti a frenare l’ondata di violenza, che ha coinvolto anche i giocatori gialloblu.

Ecco alcune clip:

Terörle Mücadele Asayiş Şube Müdürümüz Osayi yi tebrik ederiz.

Heykelini dikin @Fenerbahce https://t.co/onQZfHAPWh — ADEM 1907 EYT (@ademeyt1907) March 18, 2024