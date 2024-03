Scandalo in Argentina: quattro calciatori del Velez arrestati per aver stuprato una giornalista

Scandalo colpisce il calcio argentino: quattro calciatori del Velez Sarsfield sono stati arrestati. Sebastian Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio e José Florentin Bobadilla sono stati infatti accusati da una giornalista di violenza sessuale e, dopo essere stati ascoltati dagli inquirenti, sono infatti stati tratti in arresta su richiesta del pubblico ministero Eugenia Maria Sosa.

Secondo i primi atti i fatti risalgono alla notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo 2024 quando la giornalista in questione, sarebbe stata contattata dal portiere della squadra Sebastian Sosa, via Instagram, per darle appuntamento all’Hotel Hilton dove stava alloggiando il Velez Sarsfield. Arrivata nella stanza d’albergo la giornalista 24enne si è ritrovata altri tre calciatori, e a quel punto, secondo il racconto fatto dalla giornalista, i quattro avrebbero trascorso il tempo a bere birra prima che le proponessero un liquore che l’ha poi stordita costringendola a stendersi sul letto. Sarebbe proprio in quel frangente che i tre giocatori avrebbero abusato sessualmente di lei.