Sono ore d’ansia per le sorti di Andrea Rinaldi, 19 anni, centrocampista ceduto dall’Atalanta al Legnano ma cresciuto nella primavera nerazzurra di Zingonia. Stando a quanto riferito da “Ilsecoloxix.it”, venerdì era stato colpito da un’aneurisma nella sua casa di Cermenate. Ora sii trova ricoverato in ospedale a Varese in fin di vita. Le sue condizioni sarebbero disperate: l’aneurisma lo ha colto mentre si allenava in casa e ora il diciannovenne lotta tra la vita e la morte. Scosso l’ambiente del vivaio atalantino, che segue con apprensione l’evolversi della situazione.