Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, Andrea Dossena, ex calciatore del Palermo, oggi allenatore del Crema, si è espresso così in merito alla situazione che sta attualmente attraversando la serie D: «Noi dilettanti siamo abituati a sentirci un po’ soli, il calcio importante è quello là davanti, il calcio minore fa crescere qualche ragazzo per poi vederlo arrivare là in alto. Parlavo oggi con un altro allenatore della Serie D che mi diceva che come gli operai devono tornare in fabbrica, ai nostri tesserati serve lo stipendio per vivere. C’è dunque da vedere lo stato di salute delle società, molte sopravvivono grazie agli sponsor… La situazione è abbastanza complicata, con il protocollo poi secondo me si può dire che è già finito tutto. In molti avevano l’acqua alla gola e questa mazzata non è indifferente. Ho letto che in Germania le sei migliori squadre di Bundesliga hanno finanziato le squadre di serie inferiori, ma in Italia non lo faranno mai, posso scommetterci. Già in Lega non vanno d’accordo tra loro, figuriamoci… O parte dal CONI o dalla FIGC, altrimenti dalla Serie A non arriverà mai. Se sono favorevole alla ripartenza? Con la voglia che ho non avrei neanche smesso, se non fosse stato un vero problema di salute. Era giusto fermarsi. Quotidianamente sento i giocatori che vorrebbero ripartire pure loro, vorremmo vivere di calcio. Da parte nostra non c’è paura, anche se nel nostro girone siamo nel vero epicentro del Coronavirus. Però tornare alla quotidianità è la cosa che tutti vogliono di più, c’è bisogno della vita».