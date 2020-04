L’Uefa corre in soccorso dei tanti Paesi europei messi in difficoltà dall’emergenza Coronavirus. Il presidente Alexander Ceferin ha annunciato lo stanziamento di un fondo da 236,5 milioni di euro per i costi di gestione e sostentamento delle varie federazioni. Questo finanziamento fa parte dell’HatTrick Programme, nato nel 2004 con l’obiettivo di portare risorse per 2,6 miliardi di euro alle Federazioni entro il 2024, destinati inizialmente allo sviluppo dell’attività. L’emergenza sanitaria ha però modificato i piani. Ecco le parole del numero uno della UEFA, riportate da “Gazzetta.it”: «Il nostro sport sta affrontando una sfida senza precedenti provocata dalla crisi del Covid-19. Di conseguenza, abbiamo concordato che i nostri membri potranno usare come ritengono opportuno fino a 4,3 milioni di euro per associazione».