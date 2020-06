Secondo quanto riporta “Notizie.it”, il treno Napoli-Cosenza ha accumulato due ore di ritardo per un caso sospetto di Coronavirus a bordo. In particolare, una donna con tosse sospetta ha spinto il capotreno a interrompere la corsa ed effettuare i dovuti controlli. La stessa donna, sottoposta a tampone, era partita dal capoluogo campano per recarsi a Paola, in provincia di Cosenza. Il treno ha così fermato la sua corsa a Sapri, scalo dove i passeggeri sono saliti a bordo di un altro regionale. E’ iniziata quindi la sanificazione, con i controlli eseguiti dal personale sanitario dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri. Il tampone, invece, ha dato esito negativo.