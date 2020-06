Secondo quanto comunicato dall’Inps in merito alle domande di integrazioni salariali Covid-19 regolarmente presentate, sono 134.358 i lavoratori che non hanno ricevuto almeno un pagamento al 17 giugno. Per la maggior parte (108.590), si tratta di domande ricevute a giugno. Tuttavia, i pagamenti effettuati ad oggi sono stati oltre 5 milioni