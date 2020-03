Il Palermo ha vinto per 4-0 contro il Nola, uno dei grandi protagonisti della partita è stato Mattia Felici che ha sbloccato il match con il suo gol. Massimiliano Doda, terzino rosanero l’ha voluto ringraziare per la bella prestazione con una storia sul suo profilo Instagram, scrivendo: “+3. Grazie amico mio, ti voglio bene”. In alto la storia pubblicata da Doda.