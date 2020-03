Il nuovo rinvio delle partite per l’emergenza Coronavirus ha innescato numerose polemiche in Serie A, soprattutto per quanto riguarda il match tra Juventus e Inter. Secondo quanto riporta il “Corriere della Sera ” il presidente della Serie A Paolo dal Pino sarebbe stato tempestato di telefonato prima dal Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora e poi dal presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che avrebbe richiesto più volte il rinvio della partita allo stesso ministro, piuttosto che giocare a porte chiuse.