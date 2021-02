Il 15 febbraio cessa il divieto di spostamento tra regioni sancito dall’ultimo dpcm e l’attuale situazione politica potrebbe comprometterne il prolungamento.

Secondo quanto riporta “Notizie.it”, per prorogare la norma è necessario un decreto legge, che Conte, in carica attualmente solo per gli affari correnti, riterrebbe troppo impattante sulla vita degli italiani per essere varato da un esecutivo in scadenza. Un eventuale esecutivo guidato da Mario Draghi, che si avvia al secondo giorno di consultazioni, non entrerebbe in carica in tempo per l’emanazione del decreto.